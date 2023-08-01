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Konya Selçuklu'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Konya Selçuklu'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Yunus Sezer, "Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Afad, bugün saat 18.06'da, Konya Selçuklu'da 7.24 kilometre derinlikte 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Sezer'in açıklaması şöyle:

"Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."

Kaynak: ANKA / Güncel

Yunus Sezer Selçuklu AFAD Güncel Haberler

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