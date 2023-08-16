Konya'nın Kulu ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş uygulamaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede oluşabilecek suçları önlemek amacıyla Atatürk Caddesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde polis ekipleri tarafından araçlar durdurularak belgeleri kontrol edildi. Sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların da GBT kontrolleri ile üst aramaları yapıldı. Denetimler sırasında aranan şahıslar olup olmadığı kontrol edildi. Evraklarında eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. - KONYA