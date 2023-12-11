Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Konya'nın Kulu ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında durdurulan araçta bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasında şüphelenilen bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada motor kısmına gizlenmiş bin uyuşturucu hap, 2 ayrı poşette bir miktar esrar ele geçirildi.
Araçtaki S.A. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.