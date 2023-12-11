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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

11 Aralık 2023 12:04 Son Güncelleme: 12:06 Abone Ol

Konya'nın Kulu ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında durdurulan araçta bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.