Konya'da UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu başladı

Konya'da Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde "Liderlik, Dönüşüm ve Refah" temasıyla düzenlenen UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu başladı.

Şehirlerin gıda güvenliği, ekonomik kalkınma ve teknolojik yenilikler karşısında alınacak aksiyonların ele alındığı organizasyon, 11 ülkeden 136 yerel yönetim temsilcisini, uzmanı ve paydaşı bir araya getiriyor.

Bir otelde düzenlenen forumda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, dünyanın iklim değişikliği, kuraklık, kontrolsüz kentleşme ve gıda güvenliği gibi hayati meselelerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Forumun bölgesel bir buluşmanın ötesinde anlam taşıdığını belirten Akın, "Forumda iki gün boyunca dijital dönüşümden girişimciliğe, sürdürülebilir gıda sistemlerinden yerel tarım politikalarına kadar pek çok kritik konu ele alınacak. Değerli temsilcilerimizin sunacağı tecrübe ve iyi uygulama örneklerinin, coğrafyamızın ortak refahına ve kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev, girişimcilerin yolunu açmak"

Konya Büyükşehir Belediyesi ve UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay da şehirlerin çözümlerin üretildiği, yeniliklerin yeşerdiği ve toplumsal dönüşümün başladığı ana merkezler olduğunu kaydetti.

İklim krizinden gıda güvenliğine, ekonomik dalgalanmalardan göçe kadar pek çok alanda ciddi süreçler yönettiklerine işaret eden Altay, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev, girişimcilerin yolunu açmak ve yenilikçi fikirlerin hayat bulacağı güçlü ekosistemler inşa etmektir. Üniversiteden özel sektöre, sivil toplumdan kamuya kadar kuracağımız her güçlü işbirliği, şehirlerimizin dönüşümüne büyük ivme kazandıracaktır."

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise tüm şehirler için inovasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Yenilikçi fikirlerle şehirlerin kalkınmasına katkıda bulunmanın önemine değinen Pekyatırmacı, "Yerel yönetimler olarak sadece temel belediyecilik hizmetleri noktasında değil, kentlerimizde, şehirlerimizde, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları doğrultusunda bu çalışmaları yürütüyoruz ve bu konuda çok sayıda faaliyet yapıyoruz." şeklinde konuştu.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman da yerel yönetimlerin barışın ve diyaloğun güvencesi olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Duman, şehirlerin sadece hizmet üreten kurumlar değil, girişimcilik ekosistemlerini besleyen, yerel üretimi destekleyen ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren aktif dönüşüm merkezleri olduğunu anlattı.

Forum yarın sona erecek.

Kaynak: AA