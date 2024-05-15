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Konya'da tüfekle cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir şüpheli, tüfekle bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de ağır yaraladı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tüfekle 1 kişi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki evde Hasan A'yı (32) tüfekle ve bıçakla ağır yaralayan daha sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak'taki iş yerinde Necati Şadi Kılıç'ı (29) başından silahla vurarak öldüren Mevlüt T'yi (37) yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda zanlıyı, yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının, yakalanmadan önce İrem E'yi (29) da vurmak istediği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuklu Konya Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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