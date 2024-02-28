Konya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Mehmet Ali Canan'ın idaresindeki traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki eve çarparak devrildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Canan, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Canan (83) idaresindeki 42 K 2481 plakalı traktör, Tol Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki eve çarparak devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ilçe jandarma komutanlığı ve Seydişehir itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.