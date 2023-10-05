Konya'da terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 zanlı tutuklandı

Konya'da terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kentte terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E.R. ve İ.E.H. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, V.E.M. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.