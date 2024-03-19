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Konya'da Otomobilin Otobüs Durağında Bekleyenlere Çarpması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde, otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Konya'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Bekir Taşkın idaresindeki 42 J 2873 plakalı otomobil, Konya- Karaman kara yolunun 25. kilometresinde, durakta bekleyenlere çarptı.

Kazada, Mordagül Tutgak (59), Elif (42), Dudu (33) ve Nergiz Gül (48) yaşamını yitirdi.

Sürücü Taşkın ile Bahriye Taşkın (43), Ümmühan Taşkın (16), Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Karaman Konya Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

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