Konya'da Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, otomobilde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, traktör sürücüsü ise gözaltına alındı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Pusat Mahallesi yakınlarında, İsmail Yurteri yönetimindeki 42 ACZ 649 plakalı otomobil, Osman M'nin kullandığı traktöre bağlı balya makinesine arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Ganime Yurteri hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü İsmail Yurteri, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitiren kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Osman M. polis ekiplerince gözaltına alındı.