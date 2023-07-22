Konya'da Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, otomobilde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, traktör sürücüsü ise gözaltına alındı.