Konya'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.S. idaresindeki 07 AHT 170 plakalı otomobil, Erenler Caddesi'nde, Seyran Caddesi'nden çıkan O.K.E. yönetimindeki CD 154 FP plakalı otomobille çarpıştı.

Hızını alamayan yabancı plakalı otomobil, bir apartmanın dış duvarı ile önünde park halinde olan bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada 07 AHT 170 plakalı otomobilde bulunan F.Ö.ve V.S. ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.