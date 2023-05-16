Konya'da kanala düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde kanala düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde kanala düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İbrahim Y. (33) idaresindeki 42 ACU 472 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Perşembe Pazarı girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.
Kazada araç içerisinde sıkışan İbrahim Y. (33) ve Cansel Y, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi yetkilileri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel