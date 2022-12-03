Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Konya'da kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 AHS 662 plakalı kamyonet, Beyşehir-Akseki kara yolunun 8'inci kilometresinde kenardaki tarlaya devrildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet yakınında yerde yatan Dursun Özbaşı'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Durmuş G. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title