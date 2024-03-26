Üye Girişi
Haberler

Konya'da hayvan dolandırıcıları yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvan dolandırıcıları İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Seydişehir Oğlakçı Mahallesi'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çiftçi Metin Doğan (49) kendisine ait 27 adet küçükbaş hayvanın tanesini 8 bin liradan S. T. (28) ve H.P. (30)'ye 3 gün sonra ücretini ödeme şartıyla sattı.

Hayvanları satın alan zanlılar, Metin Doğan'dan aldıkları küçükbaş hayvanların 18 tanesini Seydişehir'de Musa S. (26) isimli kişiye 5 bin liradan satarak, diğer 9 adet küçükbaş hayvanı da bir gün sonra teslim edeceklerini söyledi.

Hayvanları satın aldığı kişilerin durumlarından şüphelenen Musa S. Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.

Oğlakcı Mahallesi'ne giderek araştırma yapan jandarma ekipleri Metin Doğan'ın elinde kalan 9 adet küçükbaş hayvanı S.T ve H.P'nin araca yükleyerek ayrıldığı bilgisi üzere hayvan yüklü aracı mahalle çıkışında durdurdu.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araçta bulunan S.T. ve H.P. gözaltına aldı.

Ekipler, çiftçi Metin Doğan'a ait 27 adet küçükbaş hayvanı kendisine teslim ederek dolandırılmaktan son anda kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Jandarma Konya Hayvan Hakları Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title