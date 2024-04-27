Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
Konya'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 90 bin 832 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Yapılan aramalarda kolilerin içine gizlenmiş 80 bin 248 uyuşturucu hap ele geçirdi.
İstiklal Mahallesi'nde ise bir adrese düzenlenen operasyonda, briketler arasında bez parçalarına sarılmış 10 bin 584 uyuşturucu hap bulundu.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.