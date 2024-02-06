Konya'da depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Konya'nın Hüyük ilçesindeki okullarda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden'in de katıldığı anma töreninde asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Öğretmen, öğrenci ve veliler, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.