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Konya'da 'Çeçen Adası' Satışa Çıkartıldı

Konya'da 'Çeçen Adası' Satışa Çıkartıldı
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Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'ndeki Yeltenli Adası, 550 bin metrekarelik alanı ile satışa sunuldu. Metrekaresi 300 lira olarak belirlenen adaya yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.

KONYA'da, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'ndeki 'Çeçen Adası' olarak bilinen Yeltenli Adası satışa çıkarıldı. Adanın satışından sorumlu gayrimenkul şirketi sorumlusu İbrahim Ok, "Ada 550 bin metrekare, fiyatı da çok uygun çıkardık. Metrekaresi 300 lira, dolar bazında ise 9 dolar, epey ilgi de çekti" dedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü, 650 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü'nde irili ufaklı 33 ada bulunuyor. Bu adalardan halk arasında 'Çeçen Adası' olarak bilinen Yeltenli Adası, sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı 550 bin metrekare büyüklüğündeki adanın metrekaresi ise 9 dolar olarak belirlendi.

Tarım ve hayvancılık yapılan adanın satışını üstlenen gayrimenkul şirketi sorumlusu İbrahim Ok, 2 hafta önce satışa çıkardıkları adanın ilgi çektiğini söyledi. Ok, " Konya'da satılık ada denilince çok şaşkınlık uyandırdı. Konya'da Türkiye'nin 2'nci büyük gölü Beyşehir Gölü bulunuyor. Satılık ada da bu gölde. Ada 550 bin metrekare, fiyatı da çok uygun çıkardık. Metrekaresi 300 lira, dolar bazında ise 9 dolar, epey ilgi de çekti. Adamız ikinci derecede sit alanı. Bayağı arayıp soran oluyor. Konya'daki verimli tarım arazileri ile neredeyse aynı fiyatta. Hatta bazılarından da fiyatı uygun. Çok kısa zamanda da satılacağını düşünüyoruz. Ada sahibi de bu ilgiden ve talepten dolayı şaşkın. İstanbul'dan bir firma adayla ilgileniyor. Verdiği fiyat da bizim istediğimiz bir rakam ama sahibi şimdilik beklemede" diye konuştu. (DHA

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beyşehir Gölü Türkiye Ekonomi Güncel Çevre Emlak Yaşam Konya Tarım

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