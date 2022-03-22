Konya'da apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Karatay ilçesinde arabası çizildiği gerekçesiyle tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren Ahmet Ünveren, müebbet hapisle cezalandırıldı.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ünveren ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ünveren, savunmasında, ilk saldırının maktul apartman görevlisi tarafından geldiğini iddia etti.

Suçsuz olduğunu öne süren Ünveren, "Ben sadece kendimi savunmak istedim." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı Musa Doğan da maktulün işinin devamlılık gerektiren bir iş olduğunu, müvekkili ve maktul arasında bu nedenle bir tartışmanın çıktığını savundu.

Müvekkilinin aracı çizilmesi suretiyle haksız bir fiile maruz kaldığını anlatan Doğan, "Müvekkilim apartman görevlisine olayı görüp görmediğini soran bir işverendir. Amacı güvenlik kameralarına bakmak, aracını çizen kişiyi tespit etmektir ama maktul kendisine zorluk çıkarmıştır. Maktul kişi müvekkilime saldırmış, müvekkilim de kendisini koruma saikiyle hareket etmiştir." diye konuştu.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, cezaya "haksız tahrik" indiriminin uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ünveren'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Olay

Karatay ilçesinde Erenler Mahallesi'ndeki sitede oturan Ahmet Ünveren, otoparkta duran otomobilinin çizildiğini fark etmiş, bunun üzerine apartman görevlisi Adem Topbaş ile aracına göz kulak olmadığı için tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ünveren'in bıçakla yaraladığı Topbaş, site yakınlarındaki markete sığınmış, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Katil zanlısı Ünveren ise tutuklanmıştı.