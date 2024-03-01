Konya'da Anaokulu Öğrencileri İtfaiye İstasyonunu Ziyaret Etti
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiyesi'ni ziyaret etti. İtfaiye istasyonunda öğrencilere yangın ve yangından korunma konularında bilgi verildi ve itfaiye araçları tanıtıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde anaokulu öğrencileri, itfaiye istasyonunu ziyaret etti.
Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiyesine öğretmenleriyle ziyarette bulundu.
İtfaiye istasyonundaki Nuri Delen, öğrencilere yangın ve yangından korunma hakkında bilgi verdi, itfaiye araçlarını tanıttı.