Konya'da 14 milyon metrekarelik arazide tarımsal üretim yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesinin ortak yürüttüğü proje kapsamında Saraçoğlu Mahallesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tahsis ettiği 14 milyon metrekarelik arazide tarımsal üretim yapıldığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesinin ortak yürüttüğü proje kapsamında Saraçoğlu Mahallesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tahsis ettiği 14 milyon metrekarelik arazide tarımsal üretim yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın üretim alanında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Altay'ın, ülkeler için tarım ve kendi kendine yetebilmenin özellikle salgın döneminde en az sınırları korumak kadar önemli olduğunun farkına varıldığına vurgu yaptığı ifade edildi.

Altay, bu kapsamda tarımsal üretimin artırılmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada özellikle kuraklığa dayanıklı buğday, arpa ve nohut üretimi gerçekleştiriyoruz. İleri aşamada seracılık ve küçükbaş hayvancılıkla ilgili de çalışma yapacağız. Aslında böyle büyük bir işi bir kamuoyuyla paylaşmayı arzu ediyorduk. Hatay'daki deprem faaliyetlerinde bulunmamız sonrasında seçim sürecindeki işlerden dolayı fırsat olmadı. Ayrıca, Konya'da küçükbaş hayvan varlığının artırılmasıyla ilgili çabaların da bir başlangıcını yapmayı düşünüyoruz. Burada damızlık üretimi ve bununla ilgili Ar-Ge çalışmalarının yürütüleceği büyük bir kompleks inşa ediyoruz. Karatay Belediyemizle tarıma ve hayvancılığa çok önemli bir destek verecek projenin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da tarıma destek için sahada çalışmalara devam ettiklerinie vurgu yaparak, "14 milyon metrekarelik bir alanda tarımsal üretim yapılıyor. Burayı bize tahsis eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Konyalılar adına teşekkür ediyoruz. Burada ileriki aşamalarda hem seracılık hem de küçükbaş hayvancılıkla ilgili çalışmalarımız olacak. Bu çalışmalar Konya'nın tarımına katma değer üretecek." ifadesini kullandı.

"Ürünler sosyal destek projeleri kapsamında kullanılacak"

Açıklamanın devamında alanla ilgili yürütülecek çalışmalar hakkında şunlar kaydedildi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi, 14 milyon metrekare tarımsal alan üzerinde kış öncesi 3 milyon metrekare kuraklığa dayanıklı, sertifikalı, yerli ekmeklik buğday ekimi yaptı. İklim şartlarının uygun olması halinde alandan 1200 ton buğday hasat edilmesi bekleniyor. Yine ortak projeyle Türkiye'nin yerli ve milli patates tohumluğu ihtiyacını karşılamak için Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçoğlu Mahallesi'ndeki kampüsünde yer alan bitkisel üretim alanı içerisinde 2,5 milyon metrekare alanda 8 milyon kilogram yerli ve milli patates tohumluğu üretimi yapılacak. Ayrıca küçükbaş hayvancılık projesiyle arazinin yanında bulunan 24 milyon metrekare mera alanında örnek ıslah çalışması başlatılacak."