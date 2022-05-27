Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yerlerinden Edilmiş İnsanlar - Haberler

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yerlerinden Edilmiş İnsanlar

Xinhua - Güncel
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yerlerinden Edilmiş İnsanlar

KİBUMBA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinin Kibumba bölgesinde yerlerinden edilmiş kişiler görülüyor, 26 Mayıs 2022.

KİBUMBA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinin Kibumba bölgesinde yerlerinden edilmiş kişiler görülüyor, 26 Mayıs 2022. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren 23 Mart Hareketi isyancılarının ordunun bazı mevkilerine saldırdığını teyit etti. (Fotoğraf: Zanem Nety Zaidi/Xinhua)

Xinhua / Güncel

23 Mart, Mayıs, Kongo, Güncel, Haberler

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