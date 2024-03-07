Üye Girişi
Haberler

Kolombiya'da hükümet reformları protesto edildi

Güncelleme:

Kolombiya'nın çeşitli kentlerinde yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun hükümetinin çıkartmak istediği reformları protesto etti. Göstericiler, sağlık, çalışma ve emeklilik reformlarına karşı çıktı.

Kolombiya'nın çeşitli kentlerinde meydanlara inen yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin çıkartmak istediği reformları protesto etti.

Başkent Bogota başta olmak üzere çeşitli kentlerde yürüyüşe katılan kalabalık gruplar, hükümet politikalarına tepki gösterdi.

Muhalefet partilerinin organize ettiği gösteri 7. caddeden başlayarak, tarihi Bolivar Meydanı'nda son buldu.

Buradaki kalabalığa seslenen grup temsilcileri, Petro hükümetinin sağlık, çalışma ve emeklilik reformu projelerine karşı çıktı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden biri Cumhurbaşkanı Petro'nun çıkarmak istediği sağlık ve çalışma reformlarına karşı olduklarını belirterek, "Bu reformların halka bir faydası yok. Bizi başka bir Venezuela'ya dönüştürmek istiyorlar ve ülkede güvensizlik hat safhaya çıktı." dedi.

Eyleme katılan diğer protestocu ise halkın sesi olduklarını ve hükümetin politikalarına karşı çıkmak için buraya geldiklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriler olaysız tamamlandı.

Gösteriye ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Petro, muhalefetin ülkedeki değişime karşı çıktığını söyledi.

Petro, "Bugün ülkede değişim istemeyenler, eylem yapıyor. Elbette ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen bazı güçler olacaktır. Ancak ülkede değişimi ve dönüşümü talep eden muazzam bir toplum var." ifadesini kullandı.

Ülkedeki bebek ölüm oranlarının "yüksekliğine" dikkati çeken Petro, mevcut sağlık sisteminin "tamamen başarısız" olduğunu savundu.

Kaynak: AA / Güncel

Kolombiya Hükümet Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Remzi Sağlam kimdir? İYİ Parti Ankara Altındağ Belediye Başkan adayı Remzi Sağlam kimdir? Kürşat Özer kimdir? İYİ Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Kürşat Özer kimdir? DEVA Partisi Sinop adayı Metin Kandemir kimdir? 2024 DEVA Partisi Sinop belediye başkan adayı kim? Ertaç Ergüven kimdir? İYİ Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı Ertaç Ergüven kimdir? DEVA Partisi Van adayı Erkan İrven kimdir? 2024 DEVA Partisi Van belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Muş adayı Ebubekir Akarsu kimdir? 2024 DEVA Partisi Muş belediye başkan adayı kim? Serkan Yalçın kimdir? İYİ Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı Serkan Yalçın kimdir? DEVA Partisi Mersin adayı Güran Dinçer kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Kırşehir adayı Bayram Yıldız kimdir? 2024 DEVA Partisi Kırşehir belediye başkan adayı kim? Taha Orhun Ertürkmen kimdir? İYİ Parti İstanbul Tuzla Belediye Başkan adayı Taha Orhun Ertürkmen kimdir? DEVA Partisi Kahramanmaraş adayı Taner Barışık kimdir? 2024 DEVA Partisi Kahramanmaraş belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Hatay adayı Murat Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Erzincan adayı Mehmet Sait Başaran kimdir? 2024 DEVA Partisi Erzincan belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Bursa adayı Zeki Kahraman kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Adıyaman adayı Mehmet Ayaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman belediye başkan adayı kim?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title