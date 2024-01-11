Koçun saldırısına uğrayan vatandaşın yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, koçun saldırısına uğradı. Koçun boynuz darbesiyle yere yığılan vatandaşın yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi'nde 9 Ocak saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolun karşına geçmeyle çalışan Abdullah Yıkıcı bir koçun saldırısına uğradı. Bölgede başıboş dolanan küçükbaş hayvanların yanından ayrılan koç, Abdullah Yıkıcı'yı boynuz darbesiyle yere düşürdü. Neye uğradığını şaşıran Abdullah Yıkıcı, yerden aldığı taşları fırlatarak hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırgan koç ve beraberindeki hayvanlar, bir süre sonra tekrar Yıkıcı'nın üzerine doğru yürüdü. Yine taşlarla kendini savunmaya çalışan Yıkıcı, saldırgan koçu uzaklaştırmayı başardı. Yıkıcı'nın yaşadıklarını izleyen birkaç kişi ise hayvanların kendilerine doğru yönelmesi üzerine panikle kaçışmaya çalıştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)