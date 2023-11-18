Kocasını av tüfeği ile öldüren kadın hakkında haksız tahrik ile ağırlaştırılmış müebbet istemi

Haksız tahrik hükümleri uygulanması göz önünde bulundurularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

Sanık Ayşe I: " Eşim bana sürekli şiddet uyguluyordu. Pişmanım"

BURDUR - Burdur'un merkeze bağlı Düğer köyünde kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanması göz önünde bulundurularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanığın "Eşim bana sürekli şiddet uyguluyordu. Pişmanım" ifadeleri yer aldı.

Burdur'un Düğer köyünde 28 Mayıs 2023 tarihinde Ayşe I'nınkocası İsmail Işık ile aralarında çıkan tartışma sonucu cinnet geçirerek kocasını av tüfeği ile öldürdüğü olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame Burdur Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Şüphelinin alınan ifadesinde; "Eşinin kendisini sürekli darp ettiğini, aralarında sürekli problemler yaşadıklarını, olay günü iki çocuğunun kendi annesinin ikametinde olduğu sırada küçük bebeği ile ikametinde bulunduğu belirtti. Oğlunun rahatsızlanmasından dolayı kendisinin eşi İsmail'i birkaç kez araması üzerine İsmail'in alkollü olarak saat 07.00 sıralarında ikamete geldiğini, bebeğin sürekli ağlamasından dolayı rahatsız olduğunu ve gözleri kapalı olarak kendisine "Çocuğu sustur, sizi öldürürüm." şeklinde sözler söylediği" kaydedildi. Maktul İsmail'in yatak odasında bulunan yatağa uzandığı esnada tüfeğin ayak ucunda bulunduğunu, sanık Ayşe'nin ise o sırada maktulün ayak ucunda bulunan tüfeği başka bir yere koymak amacıyla eline aldığını, daha sonra tüfeği maktule doğrultarak sıktığını, kaç el ateş ettiğini ise hatırlamadığı" belirtildi.

Cinayet sonrası kendisini ihbar etmiş

Hazırlanan iddianamede Ayşe I. yaşanan cinayet sonrası tüfeği elinden fırlatarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisinin eşini vurduğunu söylediğini, korku ve panik ile jandarma ekiplerini beklediği kaydedildi. Sanık üzerine atılan suçlamayı kabul ederek "pişmanım" dedi.

Dosya içerisinde mevcut bilgi, belge, otopsi tutanağı ve adli raporlar değerlendirildiğinde şüphelinin maktul tarafından sürekli şiddete maruz kaldığı, alınan adli tıp raporunda açık bir şekilde belirtilerek sanık hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 28 Mayıs 2023 tarihinde Burdur'un Düğer köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde eşi İsmail Işık ile aralarında tartışma sonucu cinnet geçiren Ayşe I. evde bulunan kocasına ait av tüfeği ile kocasına ateş ettti. İsmail Işık başına isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kocasını vurduğunu söyleyen Ayşe I'nın ihbarı üzerine jandarma ekipleri sevk edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda İsmail Işık'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Ayşe I. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.