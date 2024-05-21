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Kocasinan Teknoloji Festivali Başlıyor

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Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST), 235 takımın katılımıyla gerçekleşecek.

Kocasinan Belediyesince Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ortaokul ve liseli öğrencilerine yönelik düzenlenen ve 235 takımın, 12 farklı kategoride yarışacağı Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) başlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturan festival ile geleceğin inşasında büyük bir rol üstlendiklerini belirtti.

KOCAFEST ile Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmeyi hedeflediklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak rutin işleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz ve en iyisini yapıyoruz. Ama biz sıra dışı belediyecilik yapıyoruz. Bunun örneklerini yapmış olduğumuz sahada hizmetlerimizle ispatlıyoruz. İnsana yatırım yapmanın gayreti içerisindeyiz ve pozitif ayrıcalık yaptığımız gençler, kadınlar ve çocuklarımızdır. Geleceğimize yapılan her türlü yatırımın arkasında belediye başkanı olarak ve Kocasinan Belediyesi olarak her zaman koşturmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Şehri geleceğe taşıma noktasında eğitimin büyük bir payı olduğuna dikkat çeken Çolakbayrakdar, tüm Kayserilileri 23 Mayıs saat 11.00'de Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda başlayacak olan KOCAFEST'e davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

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