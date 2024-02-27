Üye Girişi
Haberler

Kocasinan Belediyesi ve Hayırsever Desteğiyle Kur'an Kursu Temeli Atıldı

Güncelleme:

Kocasinan Belediyesi ve hayırsever desteğiyle Erkilet Osmangazi Mahallesi'ne kazandırılacak olan Kur'an kursunun temeli atıldı. Kurs, 4-6 yaş grubu çocuklara ve diğer mahalle sakinlerine hizmet verecek.

Kocasinan Belediyesi ve hayırsever desteğiyle Erkilet Osmangazi Mahallesi'ne kazandırılacak olan Kur'an kursunun temeli atıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temel atma törenine katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada, bölgenin ihtiyacı olan kursun 4-6 yaş grubu çocuklara ve diğer mahalle sakinlerine hizmet vereceğini belirtti.

Kursun en kısa sürede tamamlanarak, faaliyete geçmesini temenni eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamamız için Kur'an kursunda öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Bunun için bilgiyi kaynağından doğru şekilde öğrenmek son derece önemli. Gençlerimiz ve çocuklarımızın, daha donanımlı bireyler olarak yetişmeleri noktasında neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri buralarda öğrenecekler. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin her alanında okul, cami ve Kur'an kursu gibi yerlere hukukun bize yetki verdiği ölçüde elimizden geldiğince destek oluyoruz."

Konuşmaların ardından edilen dua ile kursun temeli atıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Belediyesi Osmangazi Kocasinan Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar: Uyanmaya Hazır mısın 3.bölüm CANLI izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Uçak filmi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? Uçak filmi konusu, oyuncuları ve Uçak özeti! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 27 Şubat Salı puan durumu ne? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Gazze'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD'li asker kim? Son mesajı neydi? Gazze'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD'li asker kim? son mesajı neydi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Depremin büyüklüğü ne? SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Deprem nerede hissedildi? Mehmet Hilmi Güler kimdir? AK Parti Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında? Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çanakkale'de kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title