Kocasinan Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verdi

Kocasinan Belediyesi tarafından çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin personele yönelik hizmet içi eğitimi belediyenin seminer salonunda gerçekleştirildi.

Katılımcılara iş güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, iş kazaları, meslek hastalıklarının önlenmesi, yasak ve cezalar hakkında bilgi aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Personelin verimliliğini, kurumsal kapasitelerini ve bilgi birikimini sürekli artırmak için çeşitli eğitimler veriyoruz. Bu sayede daha sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturarak, hizmet kalitemizi artırıyoruz." ifadesini kullandı.