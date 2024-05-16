Üye Girişi
Haberler

Kocasinan Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. Eğitimde iş güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında bilgi aktarıldı.

Kocasinan Belediyesi tarafından çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin personele yönelik hizmet içi eğitimi belediyenin seminer salonunda gerçekleştirildi.

Katılımcılara iş güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, iş kazaları, meslek hastalıklarının önlenmesi, yasak ve cezalar hakkında bilgi aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Personelin verimliliğini, kurumsal kapasitelerini ve bilgi birikimini sürekli artırmak için çeşitli eğitimler veriyoruz. Bu sayede daha sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturarak, hizmet kalitemizi artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Belediyesi Kocasinan Belediye Sağlık Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title