Kocasinan Belediyesi Kedi Fotoğrafı Yarışmasında Ödüller Verildi

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen mama ödüllü kedi fotoğrafı yarışmasında derecece giren 5 kişiye ödül verildi.

Belediye tarafından Yakut Mahallesi'ndeki Kedi Kasaba'nda düzenlenen törene, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Üzer ve dereceye giren yarışmacılarla vatandaşlar katıldı.

Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada, tüm canlılara hizmet eden bir belediyecilik anlayışı içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Büyükkılıç ise Kayseri'de hayvanlara gereken önemin verildiğini, bu kapsamda yapılan köpek barınağının da kısa sürede hizmete açılacağını aktardı.

Konuşmaların ardından, yaklaşık 300 fotoğraf arasından dereceye giren 5 eserin sahibine ödül olarak mama verildi.