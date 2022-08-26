Kocaeli haberleri | Kocaeli'de şehidin motosikletinin tekerini çalan kişi yakalandı Güncel Haberler Kocaeli haberleri... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehidin park halindeki motosikletinin tekerini çalan şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehidin park halindeki motosikletinin tekerini çalan şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ilçede, Şehit Jandarma Komando Selçuk Gökdağ'dan yadigar kalan motosikletin arka tekerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Polis, olayın şüphelisi E.Y'yi Derince ilçesinde yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Aktaş Kocaeli Güncel Haberler

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