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Kocaeli 3. sayfa haberleri... Kocaeli'de 11 milyon 580 bin adet makaron ele geçirildi

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Kocaeli 3. sayfa haberleri... Kocaeli'de 11 milyon 580 bin adet makaron ele geçirildi

Kocaeli haberi... Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 316 bin TL olan, 11 milyon 580 bin adet makaron ile 1 adet ruhsatsız tüfeği ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 316 bin TL olan, 11 milyon 580 bin adet makaron ile 1 adet ruhsatsız tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerce yapılan istihbari çalışma neticesinde Başiskele ilçesinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 316 bin TL olan, 11 milyon 580 bin adet makaron ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler

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