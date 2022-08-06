Kocaeli haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi - Haberler

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Kocaeli haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi

Kocaeli haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi

Kocaeli gündem haberi | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki temasları kapsamında AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki temasları kapsamında AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de katıldı.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kocaeli Güncel Haberler

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