CHP Ekonomi Masası heyeti, temaslarda bulundu

CHP Ekonomi Masası heyeti, Kocaeli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldikleri toplantının ardından Kocaeli Ticaret Odasını (KOTO) ziyaret etti.

KOTO Başkanı Necmi Bulut tarafından karşılanan Öztrak ve beraberindekiler, birimleri gezdi.

Öztrak, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli'deki sanayicilerin sorunlar yaşadığını, yüksek enflasyonla işletme sermayesinin gün geçtikçe buharlaştığını savundu.

Basına kapalı devam eden toplantıda katılımcıların sorularını yanıtlayan Öztrak, daha sonra Gölcük ilçesine geçti.

İlçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Öztrak, bir kuyumcu dükkanına girerek işletme sahibiyle sohbet etti.

Esnaftan muhalefet eleştirisi

Kuyumcu İsmail Akman, Öztrak'a, 20 yıllık muhalefete rağmen CHP'nin hala güçlenerek çıkmadığını söyleyerek, "Muhalefet kesinlikle iktidarın sigortasıdır. Artık bir şeylerin değişmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın "Önce iktidarın değişmesi lazım." karşılığını vermesi üzerine Akman, "İktidar değişmeden önce bir kendimize bakacağız aynaya, ondan sonra iktidar zaten kendiliğinden gelir. Vatandaş sizi çok rahatlıkla takip eder. Evelallah o feraset var bizim milletimizde." diye konuştu.

Akman'ın, "Bu '9 sefer işi' yakışmıyor. Kemal beyi tanımam etmem ama bir iktidara iyi bir muhalefet lazım." şeklindeki sözlerine Öztrak "İyi bir muhalefet geliyor. Kemal bey o muhalefeti iyi yapıyor, benim düşüncem öyle." karşılığını verdi.

Bu sırada iş yerinde bulunan bir vatandaş da "Sayın vekilim, vatandaşın sinir uçlarıyla oynamadan yaparsak bunu eminim çok iyi yol alacaksınız. Biz Türk milletiyiz, ferasetle her şeyin önüne geçmiştir. Halk size gereken değeri verecektir, yeter ki sinir uçlarımızla oynamayın." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Öztrak, "Hem oynamayız hem oynatmayız merak etmeyin." dedi.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi'ne giden Öztrak ve beraberindekiler, burada dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

Öztrak, Balkan derneklerinin birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin yapılabileceğini gördüklerini belirterek, açılıştan bu zaman kadar tesisin daha da güzelleştiğini kaydetti.

Daha sonra Öztrak ve beraberindekiler, Gebze'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Öztrak'ın sunumunun ardından toplantı, basına kapalı devam etti.