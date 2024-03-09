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Kocaeli Gebze'de Tırın Çarptığı Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Osmangazi Köprüsü yol ayrımı mevkisinde Ali D. yönetimindeki 34 HFE 121 plakalı tır, Mustafa A. idaresindeki 34 HNR 431 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Merve A, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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