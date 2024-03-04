Kocaeli'de tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Deniz Mahallesi Liman Yolu'nda seyreden Ahmet Arda (60) idaresindeki 41 ARY 224 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Ahmet Arda'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Deniz Mahallesi Liman Yolu'nda seyreden Ahmet Arda (60) idaresindeki 41 ARY 224 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Ahmet Arda'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.