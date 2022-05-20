Kocaeli'de maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan araçta maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap bulundu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan araçta maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Otoyolda durdurulan araçta yapılan aramada, maket gemilere saklanmış 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Anadolu Otoyolu, Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title