Kocaeli'de Kumar Oynayan 7 Kişiye İdari Para Cezası

Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye, 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kartepe ilçesindeki denetimlerde kumar oynandığını belirleyen polis, 7 kişiye 44 bin 975 lira idari para cezası uyguladı, 4 bin 400 liraya el koydu.

İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen C.M. hakkında adli işlem yapıldı.