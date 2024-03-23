Kocaeli'de Kumar Oynayan 4 Kişiye İdari Para Cezası

Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kartepe ilçesinde yapılan denetimlerde kumar oynandığını belirleyen polis, 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı, 3 bin 500 liraya el koydu.

Öte yandan iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen T.Z. hakkında adli işlem yapıldı.