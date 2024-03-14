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Kocaeli'de Kimyasal Ürün Yüklü Tır Alev Aldı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan kimyasal ürün yüklü tır yandı. Tırın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan kimyasal ürün yüklü tır yandı.

Otoyolun Dilovası geçişi Sevindikli mevkisi Ankara yönünde ilerleyen İ.N. idaresindeki 46 ADK 114 plakalı kimyasal ürün yüklü tırın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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