Kocaeli'de Kentsel Dönüşüm Projesi: 5 Bin Bağımsız Birim İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 7 ilçede riskli 5 bin bağımsız birimin dönüşümü için hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği 2019 yılından itibaren TOKİ, Emlak Konut ve Kent Konut tarafından Kocaeli'de 8 bin 707 konut, 135 ticari alan, 5 sosyal donatının tamamlandığını söyledi.

Devam edenlerle toplam konut sayısının 16 bin 703 olduğunu belirten Büyükakın, bunların altyapı ve üstyapı maliyetlerinin Büyükşehir Belediyesince üstlenildiğini, sadece Sepetçi'de yapılan toplu konutların altyapı hariç 1,5 milyar liranın üzerinde yol bağlantı maliyeti bulunduğunu bildirdi.

Büyükakın, seçim beyannamesinde 10 yılda 125 bin bağımsız birimin dönüşüm sözünü verdiklerini hatırlatarak, "İlk 1 yılda tüm fizibilite çalışmaları ve dönüşüm eylem planları yürütüldü. Burası tamam. Rıza esaslı sözleşmeler yapılmaya başlandı. Kentsel yenilenme başlayacak. İmar düzenlemeleri, proje destekleri ve diğer teşviklerle 10 yılda 125 bin bağımsız birim dönüşecek. İmardaki düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Planları hazırlanıyor." diye konuştu.

Fizibilite ve dönüşüm eylem planlarını tamamladıklarını anlatan Büyükakın, "Sözleşmelerimizi bazı yerlerde bitirdik veya başlıyoruz. 7 ilçe 14 bölgede 5 bin bağımsız birimin dönüşümüyle ilgili çalışmamızı tamamladık. Neler yaptık şu ana kadar? Fay hatlarına yakınlığa baktık, yerleşime uygunluk analizi yapıldı, jeolojik analizler yapıldı." dedi.

"14 proje alanında inşaat maliyeti 24 milyar lira"

Tahir Büyükakın, tanıtım ofisleri aracılığıyla çalışmaların vatandaşa tek tek anlatılacağını ve rızalarının alınacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 7 ilçe 15 bölgede toplam bina sayısı 503. Bağımsız bölüm sayısı 5 bin, bunların içinde 4 bin 721'i riskli. Ofislerde talepleri toplayacağız, tespitler yapılacak, mimari projeler oluşturulacak. Uzlaşmalar sağlanacak. Tahliye ve yıkım süreçleri gerçekleştirilecek. İnşaat yapılacak ve sonra teslim safhasına geçeceğiz. 14 proje alanında inşaat maliyeti 24 milyar lira. Bu yapıldıktan sonra ortaya çıkacak olan değer, bittiğinde yaptığımız yapıların piyasa değeri 44 milyar lira. İnsanlar bunları gördükçe diğer yerlerde de dönüşümün iyi bir şey olduğuna ikna olacak. İknayı bu yenilenme sürecinin odağına yerleştirdik. Başka türlü olmaz. 7 ilçede noktalarımızı oluşturduk. 24 milyar maliyeti olan ama bittiğinde 44 milyar değeri olan bir dönüşüm bu vesileyle gerçekleşmiş olacak."

Dünya Bankası finansman desteğiyle evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara 2,5 milyon liraya kadar 0,69 faiz oranıyla 180 ay vadeli kredi imkanı sunduklarını aktaran Büyükakın, şu ana kadar toplam 20 bin 423 bağımsız birimle ilgili 1959 görüşme yaptıklarını, 12 bin 218 bağımsız birimin krediye uygun olduğunu sözlerine ekledi.