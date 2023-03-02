Kocaeli'de internetten dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Kocaeli'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Kocaeli'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten dolandırıcılık yapılmasına ilişkin soruşturma kapsamında belirlenen hesapları takibe aldı. Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında açtıkları sahte hesaplar aracılığıyla düşük fiyattan oto yedek parçası satma vaadiyle 7 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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