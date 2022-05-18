Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

AA - Şahin Oktay - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ö.A'nın (47) Gebze'de olduğu belirlendi.

Harekete geçen polis ekipleri, Ö.A'yı Gebze'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title