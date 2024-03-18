Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Modipark Modifiyeli Otomobil Sporları Derneği Buluşmasına Katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Modipark Modifiyeli Otomobil Sporları Derneği'nin buluşmasına katılarak, motosiklete bindi.

Büyükakın, Modipark Modifiyeli Otomobil Sporları Derneği'nin Kocaeli Kongre Merkezi önündeki buluşmasında gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ile alana motosiklet montu giyerek gelen Büyükakın, daha sonra motosiklet kullandı.

Drift yapan bir araca da yolcu olarak binen Büyükakın, gençlere enerjilerini rahatça atabilecekleri ve çevreye rahatsızlık vermeyecekleri yeni bir alan sözü verdi.

Gençlerin, bu çağlarda yaşadıkları heyecanı anladıklarını belirten Büyükakın, "Onlara güvenle enerjilerini atabilecekleri, üstelik kimseyi rahatsız etmeyecekleri, kurallara ve kanunlara uyarak araçlarını sergileyecekleri bir alan sözünü şimdiden veriyoruz." ifadelerini kullandı.