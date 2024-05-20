Üye Girişi
Haberler

Kocaeli Başiskele'de Tır-Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen tır-otomobil çarpışmasında 6 kişi yaralandı. Kazada tırın çekicisi devrilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi'nde Bora K'nin kullandığı 34 KY 0541 plakalı otomobil, U dönüşü yapan Hüseyin Ö. idaresindeki 55 AKT 081 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın çekicisi dorseden ayrılarak devrildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Arda A, Alp Yağız D, Fatih T. ile Muhammet Taha E. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tırın sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Başiskele Kocaeli Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Belediyelerin görevi gazetecileri şarap festivaline götürmek değil

Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Belediyelerin görevi gazetecileri şarap festivaline götürmek değil

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title