Üye Girişi
Haberler

Koç Holding: Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarla ilgili bir gelişme yok

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışıyla ilgili bir gelişme olmadığını açıkladı. Borsa İstanbul'da bankanın hisseleri ise yüzde 10 artışla işlem görüyor.

Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışı konusunda kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını bildirdi.

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, basın-yayın organlarında, şirketin, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıktığı belirtildi.

"Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır."

Bu arada, Borsa İstanbul'da Yapı ve Kredi Bankası'nın hisseleri önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 10 artışla 37,96 liradan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Borsa İstanbul Koç Holding Finans Ekonomi Güncel Haberler

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title