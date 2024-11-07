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KKTC'de bebek ölümleri üzerine hemşireler tutuklandı, mahkeme serbest bıraktı

KKTC'de bebek ölümleri üzerine hemşireler tutuklandı, mahkeme serbest bıraktı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir bebeğin ölümü ve 6 bebeğin entübe edilmesinin ardından, hastane hemşireleri tutuklandı. Mahkeme, beş hemşireyi teminata bağlayarak serbest bıraktı. Olayın detayları ve sağlık durumu devam eden bebeklerle ilgili gelişmeler sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bir bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine tutuklanan 5 hemşire, çıkarıldıkları mahkeme tarafından teminata bağlanarak serbest bırakıldı.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde bebeklerin mamasına alkol karıştırarak beslenmelerini sağladıkları ileri sürülen M.A, A.D, Ç.Ş, G.K.A. ve K.Y, "tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan hakim karşısına çıkarıldı.
Mahkeme, tüm sanıkların, yurt dışına çıkış yasağı, haftada 3 gün karakola imza vermesi, kişi başı 200 bin TL nakit teminat yatırılması, 3 KKTC vatandaşı kefil tarafından birer milyon Türk Lirası kefalet senedi imzalanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına hükmetti.

TÜRKİYE'DEN RAPOR BEKLİYORLAR

Soruşturma kapsamında Türkiye'den beklenen raporun sonucuna göre yeni gelişmelerin yaşanabileceği, ayrıca hastanede tedavi gören 6 bebekte kalıcı hasar bulunması halinde yargılamanın seyrinin değişeceği bildirildi.
Öte yandan, KKTC Sağlık Bakanlığı, mamalarına tıbbi alkol konulduğu için önce entübe edilen, daha sonra normal tedavileri devam eden 6 bebekten 3'nün taburcu edilerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, tedavileri devam eden diğer 3 bebeğin sağlık durumlarının da stabil olduğu kaydedildi.
Olay

BEBEKLERE SIVI YERİNE ALKOL VERMİŞLER

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmiş, 6 bebek de entübe edilmişti.
Süreç, ailelerin, ilgili ünitede görevli hemşireler tarafından bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verdikleri iddiası ile hastaneye girmek istemeleri üzerine gelişmişti.
KKTC Sağlık Bakanlığı, 1 bebeğin ölmesi üzerine 27 Ekim'de durumun yargıya intikal ettiği yönünde açıklama yapmış, polis 28 Ekim'de hastane yenidoğan ünitesinde çalışan 5 hemşireyi gözaltına almıştı.
Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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