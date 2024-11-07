KKTC'de bebek ölümleri üzerine hemşireler tutuklandı, mahkeme serbest bıraktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bir bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine tutuklanan 5 hemşire, çıkarıldıkları mahkeme tarafından teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde bebeklerin mamasına alkol karıştırarak beslenmelerini sağladıkları ileri sürülen M.A, A.D, Ç.Ş, G.K.A. ve K.Y, "tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, tüm sanıkların, yurt dışına çıkış yasağı, haftada 3 gün karakola imza vermesi, kişi başı 200 bin TL nakit teminat yatırılması, 3 KKTC vatandaşı kefil tarafından birer milyon Türk Lirası kefalet senedi imzalanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına hükmetti.

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