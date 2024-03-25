KKTC Başbakanı Üstel, Türk Karate Milli Takımı'nın KKTC'de kamp yapmasından memnuniyetini dile getirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türk Karate Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için ülkesinde kamp yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyanın bize uyguladığı izolasyonları Türkiye üzerinden bertaraf ediyoruz." dedi.

Başbakan Üstel, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve aralarında Türk Karate Milli Takımı sporcularının da bulunduğu heyeti, KKTC Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda kabul etti.

Üstel, burada yaptığı konuşmada, Türk Karate Milli Takımı'nın KKTC'de bulunmasının önemini vurgulayarak, Türkiye'deki diğer federasyonlar ile kulüpleri ülkesinde kamp yapmaya davet etti.

Ziyaretten dolayı Türkiye Karate Federasyonu yetkililerine teşekkür eden Üstel, KKTC ile Türkiye'nin ilişkilerinin her zaman her alanda üst düzeyde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dünyanın bize uyguladığı izolasyonları Türkiye üzerinden bertaraf ediyoruz. KKTC'nin ana vatan Türkiye dışında gidecek, sığınacak bir yeri yoktur. Bugün de sizin yaptığınız çok özel bir olay. Özellikle federasyonun böyle genç ve dinamik arkadaşlara ülkemizde kamp yaptırması bizim için çok güzel bir olay ve onurdur. KKTC izolasyonlar altında olduğu bir zamanda böyle güçlü federasyon ve takımların burada kamp yapmaları tanınırlığımız için önemlidir."

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz da KKTC'ye oldukça başarılı üst düzey sporcular ile kamp yapmaya geldiklerini dile getirerek, "Burada olmaktan gururluyuz. Bu kampın bir diğer özelliği de sporcu gençlerimizin iki Kıbrıs gazimiz ile kamp boyunca bir arada olacak olmasıdır." diye konuştu.

Büyükelçi Feyzioğlu milli takım sporcularını kabul etti

Bu arada, Uğuz öncülüğündeki federasyon heyeti ile Türk Karate Milli Takımı sporcuları, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından kabul edildi.

Feyzioğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Türk Karate Milli Takımı'nın dünyada izlenen, gözlenen ve örnek alınan bir takım olduğunu ve KKTC'de kamp yapmasının dünyaya güzel bir mesaj olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türklerinin 1963-1974 yıllarında Rumların soykırımına maruz kaldıklarını hatırlatan Feyzioğlu, 1974'te Türk askerinin Ada'ya kalıcı barışı getirmesinin ardından Rumların Kıbrıs Türklerini dünyadan tecrit etmeye çalıştıklarını anlattı.

Feyzioğlu, Türk Karate Milli Takımı'nın KKTC'de kamp yapmasının Kıbrıs Türklerine moral verdiğine dikkati çekerek, ziyaretlerinden dolayı federasyon yetkilileri ve sporculara teşekkür etti.