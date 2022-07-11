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KIZKALESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU; PLAJLAR DOLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'nin turizm bölgesi Kızkalesi, bayram tatili ile birlikte dolup taştı.

MERSİN'nin turizm bölgesi Kızkalesi, bayram tatili ile birlikte dolup taştı. Plajlarda yoğunluk oluşurken, rezervasyonsuz gelenler araçlarında kaldı.

Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafir ağırlandı. Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'ne gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte tatilcilerin bazıları denize girdi, bazıları da plaj şemsiyesinin altında oturup güzel havanın keyfini çıkarttı. Rezervasyonsuz gelen bazı tatilciler girişte kalırken, bazıları da geceyi araçlarında geçirdi. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, "Sezonumuz çok iyi geçiyor. Otellerimiz, pansiyonlarımız dolu. Esnafın yüzü güldü. Herkesi Kızkalesi'ne, bu güzelliği görmeye davet ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Kızkalesi Güncel Haberler

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