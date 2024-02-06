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Kızıyla birlikte 16 saat enkaz altında kalan baba mezarlıkta duygu dolu anlar yaşadı

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Geçen yıl yaşanan depremin yıldönümünde Adıyaman'da hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaretçi akınına uğradı. Enkaz altından kurtulan baba, ölen diğer kızı ve eşinin mezarını ziyaret ederek dua etti. Depremde çok sayıda yakınını kaybeden diğer bir kişi ise mezarlıkta dua ederek acılarını paylaştı.

Kızıyla birlikte 16 saat enkaz altında kalan baba mezarlıkta duygu dolu anlar yaşadı

Depremin yıldönümünde mezarlıklar hüzünle doldu

Depremde hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaretçi akınına uğradı

ADIYAMAN - Geçen yıl 6 Şubatta yaşanan Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki çifte depremlerin yıldönümünde Adıyaman'da hayatını kaybedenler unutulmadı. Kızıyla birlikte enkaz altından 16 saat sonra çıkartılan baba da ölen diğer kızı ve eşinin mezarını ziyaret edip dua etti.

Geçen yıl 6 Şubatta yaşanan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremlerde Adıyaman'da 8 bin 387 kişi hayatını kaybederken 17 bin 499 kişi ise yaralandı. Depremin yıldönümünde Adıyaman kent mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren mezarlıklara gidenler, yakınlarının mezarları başında gözyaşı döktü.

Kızıyla birlikte enkaz altında geçen 16 saat

Depremde enkaz altından 16 saat sonra kızıyla birlikte canlı olarak çıkartılan ve eşi ile diğer kızı ise hayatını kaybeden Atilla Yılmaz da yakınlarının mezarını ziyaret etti. Dua edip duygusal anlar yaşayan Yılmaz, "Aradan bir yıl geçti ama bir yıldan daha fazla sürüyor. Geriye 3 yaşındaki prensesim kaldı. Enkazda 16 saat beraber kaldık. İkinci depremi de enkaz altında yaşadık. Her şeyin bittiği yer, sözün bittiği yer. Sadece senin başına gelse böyle bir acı, sineye çekersin ama görüyorsunuz bu kadar insan. Çok şükür, şehit oldu diyoruz. Şehitlik kimseye nasip olmaz. Kızım en azından büyüyünce annemle ablam şehit oldu diyecek. Herkesin evinde kayıp var. Benim evimde sadece 10 kişi vefat etti. Eşim var, kızım var, iki ağabeyim ailece vefat etti. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

Ailemden 23 kişi vefat etti

Depremde çok sayıda yakınını kaybeden Yusuf Aşık da 6 şubatta mezarlığın yolunu tuttu. Yakınlarının mezarı başında dua eden Aşık, "Bizim köy hariç ailemizden 23 kişi vefat etti. Sözün bittiği yer diyorlar ya, aynen öyleyiz. Bir senedir yorgunuz, halsiziz, kötü durumdayız. Gerçekten acımız Türkiye'nin acısıdır. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya her taraf gitti ama Adıyaman, Hatay'dan daha farklıydı. Adıyaman'ın merkezi diye bir şey kalmadı. Çarşıda geziyorum, tanıdık kimseyi görmüyorum. Sözün bittiği yer" diye konuştu.

Eli boş mezarlıklara gelmeyenler, yanlarında getirdikleri lokum, çikolata ve bisküvileri dağıtırken çeşitli kurum ve kuruluşlar da mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara gün boyunca ikramlarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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