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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- KİT'ler geçen yıl 422 milyar liranın üzerinde yatırım harcaması yaptı

En çok yatırımı sırasıyla 197,3 milyar lirayla TPAO, 91,9 milyar lirayla TCDD ve 39,2 milyar lirayla TEİAŞ gerçekleştirdi

KİT'lerce bu dönemde gerçekleştirilen yatırımlar kamu yatırımlarının yüzde 21'ini oluşturdu

(Mert Davut/Ankara)

2- Türkiye'de sayıları 155'e ulaşan ekoturizm alanları ekonomiye yıllık 2,5 milyar lira katkı sağlıyor

Doğal hayatla uyumlu turizm faaliyetini ifade eden ekoturizme ilgi büyürken, söz konusu alanların sayısı 155'e yükseldi

Kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 2,5 milyar lira katkı sağlayan bu alanları ziyaret edenlerin sayısı 6 milyona yaklaştı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

3- İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı eylül ayında rekor kırdı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen: "Bugün inşaat sektöründe istihdamı artıran faaliyetlerin ağırlıklı olarak altyapı ve mühendislik projeleri olduğunu söyleyebiliriz"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz: "Konut satışları yavaşladığında dahi yol, köprü, tünel, altyapı hatları, enerji tesisleri, sanayi yapıları, kamu binaları ve kentsel dönüşüm projeleri istihdamı destekleyebiliyor"

AYİDER Başkanı Hakan Şişik: "Son yıllarda yaşanan eleman sıkıntısı nedeniyle inşaat firmaları, işler yavaşlasa bile ellerindeki kalifiye ekipleri, ustaları ve mühendisleri kaybetmek istemiyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

4- Kışın gelmesiyle çadırları sular altında kalan Gazzeliler, enfeksiyon ve hastalık riskleriyle karşı karşıya

Sınır Tanımayan Doktorların Gazze'deki tıbbi aktivite yöneticisi Dr. Fady Almadhoun:

"(Aşırı yağışlar) Çok sayıda çadır bu durumdan etkilendi. Bu da çadırlarda yaşayan hastalar arasında enfeksiyon vakalarının artmasına yol açıyor. Aynı zamanda mevcut koşullar nedeniyle pek çok sağlık sorunu ve hastalık tedavi edilemiyor"

"İnsani durum ise son derece kötü. İnsanlar, bu perişan haldeki çadırlarda korunmaya çalışıyor ve sürekli onları onarmak zorunda kalıyorlar. Ancak sahada görülen gerçek şu ki, bu çadırlar, insanları soğuktan veya yağmurdan korumaktan çok uzak"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

5- İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - KOBİ'lerin Türkiye'nin enerji dönüşümü hedeflerine uyumu için destek talebi

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Genel Başkanı Nezih Allıoğlu:

"Türkiye'nin 2040 yılına kadar enerji dönüşümü kapsamında 300 milyar dolarlık yatırımı harekete geçirme hedefi, önümüzdeki dönemde enerji, teknoloji, sanayi ve üretim alanlarında önemli fırsatların oluşabileceğini gösteriyor"

"Bu büyük yatırım hedeflerinden KOBİ'lerimizin de etkin biçimde yararlanabilmesini sağlamalıyız, işletmelerin karbon ayak izlerini ölçebilmeleri, enerji verimliliği yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri ve yeni standartlara uyum sağlayabilmeleri için teknik danışmanlık desteği verilmeli"

(Seda Tolmaç/Ankara)

6- İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Güneş paneli ve bataryaların geri dönüşümünde 15 milyar dolarlık yatırım potansiyeli

Uluslararası Güneş Enerjisi İttifakı Genel Direktörü Asish Khanna:

"Güneş panelleri ve bataryalardan kaynaklanan atıkların yüzde 95 ila 98'i yeniden ekonomiye kazandırılabiliyor"

"Önümüzdeki dönemde ülkelerin eylem gündemini hayata geçirebilecekleri platformlara ihtiyacı olacak. Bu nedenle COP'un, Uluslararası Güneş Enerjisi İttifakı gibi platformlar aracılığıyla özel sektörün önünü açacak finansmanı harekete geçirmeye de odaklanmasını gerçekten umut ediyorum"

(Sibel Morrow/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Panama'dan petrol üretiminin sınırlandırılması ve enerji dönüşümünün desteklenmesi çağrısı

Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro:

"Petrol ve kömür üretimini mevcut seviyelerinde sabitlememiz gerekiyor. Üretimi azaltmak mümkün değilse bile petrol üretimini artırmaya devam edemeyiz"

(Handan Kazancı/Antalya)

8- İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Küresel elektrifikasyonda 2035 hedefi için elektrik altyapısının güçlendirilmesi çağrısı

Londra merkezli Arup'un Avrupa, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Enerji İş Birimi Direktörü Mark Neller:

"Daha fazla temiz elektrik üretimine ihtiyacımız var ancak aynı derecede önemli olan, bu elektriği ihtiyaç duyulan yerlere taşıyabilecek şebekelerin geliştirilmesi. Bunun depolama, elektrik sistemleri arasındaki bağlantılar, dijitalleşme ve esnek taleple desteklenmesi gerekiyor"

(Gökçe Topbaş/Antalya) (Fotoğraflı)

9- İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanı ihtiyacı "kirleten ödesin" yaklaşımını gündeme taşıyor

COP31'de sona yaklaşılırken, iklim değişikliğiyle mücadelede finansman açığının kapatılması ve gelişmiş ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi beklentisi öne çıkıyor

(Duygu Alhan/Antalya)

10- Pedal çevirmek sağlığa katkı sağlarken ekonomiye de kazandırıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Projeler Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Arpınar Avşar:

"Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ve Tour of İstanbul gibi uluslararası yarışlar, sporcular, ekipler, görevliler, medya ve ziyaretçiler aracılığıyla konaklama, restoran, ulaşım ve tedarik hizmetlerinde ekonomik hareketlilik yaratabiliyor. Televizyon ve dijital yayınlarda oluşan görünürlük ev sahibi şehirlerin turizm tanıtımına katkı sağlıyor"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

11- İSTANBUL'UN SU UYGARLIĞININ ŞAHİTLERİ: SARNIÇLAR - İstanbul'un yer altı hazinesi Şerefiye Sarnıcı

İstanbul Medipol Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Emel Ekim:

"32 adet sütun var ve bunlar mermer. Başlıkları da mermer ve Marmara Adası'ndan getirilen mermerler olduğu biliniyor. Korint sütun başlıkları var, kenger yaprakları kullanılmıştır. Bunların bir kısmı aşınmış. Aralarında da 45 tane tonoz var. 24 metreye 40 metre boyutlarında olduğu biliniyor, 11 metre yüksekliğinde"

(Lale Bildirici-Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- İtfaiyecilerde prostat kanseri görülme sıklığı yüzde 21 daha yüksek

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut:

"Mesleki maruziyetler, prostat kanseri açısından üzerinde durulması gereken konular arasında yer alıyor. Bir meta-analizde itfaiyecilerde prostat kanseri görülme sıklığı genel nüfusa kıyasla yüzde 21 daha yüksek bulunurken, petrol endüstrisi çalışanlarında bu oran yüzde 13 olarak hesaplanıyor"

"İtfaiyelerde maruz kalınan kimyasalların bir kısmı prostat kanseri riskine katkıda bulunabilecek olası etkenler arasında değerlendiriliyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı)

13- Fenerbahçe ile Kocaelispor 43. randevuda

Sarı-lacivertliler, Körfez ekibiyle oynadığı 42 Süper Lig maçında 22 galibiyet alırken Kocaelispor 7 kez kazandı

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 76 gol atarken, Kocaeli temsilcisi 33 kez gol sevinci yaşadı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

14- Galatasaray ile Samsunspor ligde 67. kez karşılaşacak

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki 66 maçta galibiyet sayısında Karadeniz temsilcisine karşı 44-8 üstünlüğü bulunuyor

(Can Öcal/İstanbul)

15- "Dört büyükler", 2026 yılını zorlu maratonla tamamlayacak

Ligde zirve mücadelesi devam ederken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; Süper Lig, Avrupa kupaları ve aralık ayında başlayacakları Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli sınavlar verecek

Süper Lig'in 13. haftasında zirve takibini sürdüren Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı konuk edecek

Ligde şampiyonluk yarışının 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, 15. haftada Trabzonspor'u ağırlayacak

(Metin Arslancan/İstanbul)

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Kaynak: AA