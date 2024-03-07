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Kırşehir merkezli yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Kırşehir merkezli olarak gerçekleştirilen yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kırşehir merkezli 4 ilde yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları aracılığıyla kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp, vatandaşı dolandıran şüphelilere yönelik Kırşehir, Mersin, Yalova ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda S.B, M.A.B, Ş.O. ve M.Y. gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda cep telefonu, banka kartları, sim kartları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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