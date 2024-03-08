Kırşehir'de Üreticilere Tarım ve Hayvancılık Konusunda Bilgi Veriliyor

Kırşehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından her hafta bir köyde üreticilere tarım ve hayvancılık konusunda bilgi veriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Köy odasında tarımsal sohbetler" etkinliği kapsamında, İl Müdürü Mustafa İlmeç ve beraberindeki uzmanlar, Kaman'ın Aydınlar köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Aydınlar köyünde gerçekleşen toplantıda konuşan İl Müdürü İlmeç, kurumun çalışmalarını ve yakın zamanda yapılacak projeleri anlattı.

İlmeç, "Köy odasında tarımsal sohbetler etkinliğiyle mesai dışında da üreticileri ziyaret edip, tarım ve hayvancılık konularında beklentilerini, sıkıntılarını öğreniyoruz. Bizler bu toplantılarda çalışmalarımızı da anlatıyoruz, vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilerimizin evidir. Bizler büyük bir aileyiz ve her zaman her koşulda yan yanayız." ifadelerini kullandı.

Ardından üreticiler tarım ve hayvancılık üzerine görüşlerini anlatarak, uzmanlardan yaşadıklarını sorunları hakkında bilgi aldılar.